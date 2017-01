Lo spettacolo delle fontane ghiacciate a Roma che incanta i turisti

ROMA - Le temperature sotto zero a Roma hanno fatto ghiacciare le molte fontane che adornano le piazze della capitale. Per la gioia dei turisti il ghiaccio ha ricoperto le statue della fontana delle Naiadi che si trova al centro di piazza della Repubblica. L'insolito fenomeno, visto il clima temperato di Roma, è stato provocato dalle temperature polari che in questi giorni stanno mettendo in ginocchio mezza Italia.