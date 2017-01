Arriva in sala «The Founder», la storia vera del fondatore di McDonald's

STATI UNITI - E' la storia del fondatore di uno dei più grandi imperi economici del mondo, McDonald's. Dal 12 gennaio arriva nelle sale «The Founder", diretto da John Lee Hancock, il regista di «Saving Mr Banks", con protagonista un incredibile Michael Keaton.

La storia narrata è quella accaduta nella realtà a Ray Crock.

Interpreta Ray Crock, un venditore di frullatori dell'Illinois poco fortunato che un giorno, per caso, si imbatte nella geniale idea di due fratelli, Mac e Dick McDonald, vendere hamburger a tempi record in un chiosco di San Bernardino.

Capitone il potenziale, Ray fa di tutto per mettersi in società con i due ed esportare la loro creazione, arrivando a costruire in poco tempo un impero che a oggi conta oltre 35mila ristoranti in tutto il mondo.

Una storia poco noto la sua, fatta di luci e ombre, l'incarnazione del sogno americano, il ritratto di un uomo tenace e senza scrupoli pronto a tutto pur di arrivare al successo.