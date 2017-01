Tutti in metro senza pantaloni, è il «No pants subway ride»

LONDRA - Tutti in metropolitana senza pantaloni. Da Londra a Berlino anche quest'anno si è ripetuta nel pieno dell'inverno la tradizione del "No pants subway ride", la corsa in metropolitana senza pantaloni. Il flash mob partito nel 2002 con solo sette partecipanti, attualmente coinvolge 60 città nel mondo, compresa l'Italia, e migliaia di persone.