In bici per le strade di Mosca a 27 gradi sotto zero

MOSCA - Un giro per la città in bici solo per ciclisti coraggiosi. Centinaia di persone a Mosca si sono date appuntamento per una pedalata attraverso le strade della città ghiacciate affrontando una temperatura polare: 27 gradi sotto zero. "Mi sento molto meglio di quando ero sdraiato sul divano durante le vacanze. C'è energia, è grandioso, è semplicemente meraviglioso. Ogni giorno vado a lavoro in bici, ma oggi è una delizia", dice un partecipante. "No, non sono congelata, anzi, sento caldo", commenta un'altra. Alla biciclettata sotto zero, lunga 15 chilometri, hanno partecipato più di 500 persone che non si sono fatti spaventare dall'allerta meteo: le autorità locali avevano avvisato del pericolo di congelamento, ma gli organizzatori non hanno voluto annullare l'evento, che intende promuovere l'uso della bici per gli spostamenti cittadini.