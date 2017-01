Il musical «La la land» film dell'anno. Trionfo ai Golden Globes

LOS ANGELES - Il musical «La la land» ha trionfato ai Golden Globes conquistando sette premi, uno per ogni nomination, un record. La commedia che rende omaggio in musica ai grandi classici di Hollywood partita come favorita, non ha deluso le attese aggiudicandosi il riconoscimento come migliore commedia, migliore scenografia, regia, musica e canzone originale. Vittoria anche per i due protagonisti principali, Emma Stone e Ryan Gosling.

«Daniel, Emma - ha detto Gosling rivolgendosi al regista Chazelle e alla sua partner nel film - questo premio appartiene a tutti e tre. Posso spezzarlo in tre parti se volete. Non voglio farlo davvero, e poi come divideremmo i pezzi? Nessuno vorrebbe il fondo, litigheremmo per la parte alta. Ma il punto insomma, lo avete capito».

Premiati Isabelle Huppert e Casey Affleck

I Golden Globes, assegnati dalla stampa estera e considerati un primo sguardo su chi brillerà nella notte degli Oscar hanno premiata anche Isabelle Huppert come miglior attrice in un film drammatico per il suo ruolo in «Elle» di Paul Verhoeven, eletta anche miglior pellicola straniera. Miglior attore drammatico è Casey Affleck per «Manchester by the Sea».

Fra le serie tv sono state premiate «The Crown», «The night manager» e «American crime story» su Oj Simpson e «Atlanta».Completamente ignorate «Game of Thrones» e «Westworld».