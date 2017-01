L'omaggio di Hollywood a Jeff Bridges

LOS ANGELES - Le impronte delle mani di Jeff Bridges si uniscono a quelle delle più grandi star del cinema americano e internazionale. Con la tradizionale cerimonia davanti al Chinese Theatre, l'attore ha aggiunto il suo calco delle mani, dei piedi e la sua firma a quelle di star come Clarke Gable, Bette Davis, Charlie Chaplin. L'attore 67enne è candaidato ai Golden Globe per il suo ruolo nel film «Hell or High Water».