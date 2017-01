La regina Elisabetta salta un'altra messa

MILANO - Elisabetta II sta meglio. Il compito di rassicurare sulla salute della regina d'Inghilterra, 90 anni, è affidato alla figlia Anna: dopo aver saltato la tradizionale messa di Natale, la sovrana non ha partecipato neanche a quella di Capodanno, alimentando i timori sulla salute per la doppia assenza, per la prima volta in decenni. La principessa ha risposto a chi le chiedeva notizie: Elisabetta II sta meglio, ha detto, e il marito Sir Timothy Laurence ha aggiunto che "non sta troppo male".

La regina "si sta ancora riprendendo" da un forte raffreddore

Buckingham Palace ha fatto sapere che la regina "si sta ancora riprendendo" da un forte raffreddore che l'ha colpita e che per precauzione in questa stagione fredda ha saltato la messa ma non ci sono "motivi di preoccupazione ingiustificati». L'assenza della regina, capo della Chiesa d'Inghilterra, si è notata parecchio: l'ultima apparizione televisiva risale al discorso natalizio, che era però registrato. A messa è andato invece il principe consorte Filippo, 95 anni, che si è ripreso pienamente dopo essere stato anche lui colpito dallo stesso forte raffreddore che aveva spinto entrambi a cancellare il viaggio a Sandringham, la tenuta del Norfolk dove trascorrono le vacanze natalizie: la coppia reale era arrivata il giorno dopo in elicottero e non in treno, come sempre. Alla messa di Natale c'è stata un'altra assenza nella famiglia reale: il principe William, nipote della regina, la moglie Kate e i due figli, i principini George e Charlotte, hanno trascorso le feste con la famiglia della duchessa nel Berkshire.