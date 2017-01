In mille nelle acque gelide della Scozia per salutare il nuovo anno

ROMA - Senza paura, con coraggio si sono immerse nell'acqua ghiacciata per salutare il nuovo anno. Un migliaio di persone hanno partecipato al tradizionale "Loony Dook", ovvero il bagno del primo dell'anno nelle acque gelide del River Forth davanti al Forth Bridges, a Edimburgo, in Scozia. Solo per i più temerari.