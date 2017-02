6 favolose piscine dove vorrete tuffarvi subito

Lasciatevi ispirare da queste bellissime piscine, pensate non solo per rinfrescarsi e nuotare, ma anche per godersi la bella stagione a bordo vasca, in qualsiasi ora del giorno: l’ultima ha persino un focolare!

Una finestra sulla città

Questa piscina sembra essere stata progettata sul punto più alto di una collina. È delimitata da una cinta muraria che proprio ai lati della vasca è caratterizzata da due aperture che regalano una bellissima vista sulla città. In mezzo, invece, una finestra lunga e stretta dalla quale «sbirciare» il paesaggio.

Con vista sul paesaggio

Una piscina piccola che non perde, per le dimensioni, il suo fascino. È delimitata da tre lati da un bordo che ne diventa quasi cornice e ne valorizza il perimetro. Il lato frontale sembra invece generare una cascata che cade in modo perpendicolare sulla vegetazione che circonda questa abitazione.

L’acqua cristallina riflette le nuvole. Posizionata in alto, quasi a livello della punta degli alberi, la piscina sembra dialogare con il cielo.

Pranzo in acqua

Uno dei bordi della piscina è caratterizzato da un lungo e robusto asse di legno che diventa un pratico tavolo per organizzare un pranzo con amici.

A una delle due estremità, quella esterna alla vasca, sono state posizionate delle comode sedie; lungo l’altro lato invece sono stati fissati degli sgabelli che rimangono quasi completamente ricoperti dall’acqua.

Il risultato è una mise en place di grande fascino che consente a ospiti e commensali di godere il pranzo con i piedi «a bagno».

Nella foto successiva un’altra visuale mostra un tavolo alto, un ombrellone e degli sgabelli ideali per un caffè in piscina. Questo spazio è stato arredato in un’estremità dove, complice una pedana, l’acqua è molto bassa.



Oasi di pace

Una grande piscina divisa in più zone completa (e affascina) questa abitazione estiva. La prima è quella sulla quale si affaccia il salotto, è il luogo ideale dove rilassarsi grazie alle vasche idromassaggio. La seconda, posta di fianco, è arredata con due lettini, perfetti per abbronzarsi con il riverbero.

Dal lato opposto, la zona più grande, dove nuotare e tuffarsi: questa parte è caratterizzata da due grandi fioriere dalle quali scorga l’acqua, al cui interno sono state collocate delle piante che hanno la funzione di ombreggiare la piscina, oltre che di renderla più bella.



Scaldarsi a bordo vasca

Un parapetto trasparente divide la piscina da un piccolo angolo relax dove sono state progettate delle comode panche per sedersi e, al centro, un braciere per scaldare le serate più fredde.

Al calar della sera, con le luci artificiali, il parapetto sembra scomparire e la piscina dialogare direttamente con l’esterno.