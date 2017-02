Yosemite Falls e le incredibili cascate di fuoco

Qualcuno potrebbe scambiarla per lava che fuoriesce da un vulcano, oppure che l’acqua abbia in qualche modo preso fuoco. È l’effetto cascate di fuoco delle Yosemite Falls in California, che soltanto in un certo periodo dell’anno diventano uno spettacolo unico.

(© Sierralara | shutterstock.com)

Il Sole complice

A determinare l’incredibile effetto ‘di fuoco’ nell’acqua è il Sole. Accade infatti che in un certo periodo dell’anno (a febbraio, per l’esattezza) e solo per poco tempo, il Sole con la sua luce attraversi l’acqua delle cascate da una particolare inclinazione. Questa traiettoria della luce fa sì che l’acqua assuma una tonalità particolare, che sembra pervasa dal fuoco.

(© Phitha_Tanpairoj | shutterstock.com)

Ma non accade sempre

L’evento delle ‘cascate di fuoco’ non è sempre visibile, poiché ci devono essere determinate condizioni climatiche affinché tutto ciò sia possibile. Se per esempio la temperatura esterna è troppo bassa, l’acqua ghiacciata non scorrerebbe a dovere o del tutto, per cui non si verificherebbe il fenomeno. Allo stesso modo, non si potrebbe sciogliere la neve che alimenta il corso d’acqua delle Yosemite Falls. Però, anche se è nuvoloso non è possibile ammirare l’effetto, poiché le nuvole oscurerebbero il Sole e i suoi raggi.

(© Fractal7 | shutterstock.com)

Bisogna anche essere veloci e puntuali

Per potersi godere lo spettacolo, poi, bisogna anche essere veloci e puntuali. Questo perché il fenomeno dura pochi minuti, e se si perde l’attimo addio… Le ‘cascate di fuoco’ sono divenute nel tempo molto famose e attirano ogni anno numerosi turisti e curiosi.

(© Phitha_Tanpairoj | shutterstock.com)

(© elvistudio | shutterstock.com)

(© Maridav | shutterstock.com)