Un gatto ferito viene salvato da… un cane. E che cane! Il video

Quando si parla di ‘nemici’ spesso nel linguaggio comune ci si riferisce a cane e gatto. Ma questi due animali domestici, per certi versi così diversi (non solo nel fisico) possono trovare un punto d’incontro e mettere da parte l’annosa reciproca antipatia? A quanto pare sì, e lo ha dimostrato un pittbull – che è considerata una razza di cane non proprio delle più docili – che è riuscito a salvare la vita a un gattino ferito.

Non ti lascio solo

Nel video (più sotto) si vede un gattino ferito. Che non si muove dalla sua posizione, poco più in là di una strada. Il gatto è solo, ma poco dopo sopraggiunge un cane. Il pittbull è dapprima titubante, ma poi si avvicina e, in qualche modo comprende che il gatto è ferito. Ecco allora che inizia a girargli intorno, ad abbaiare, senza lasciarlo solo. Il suo nobile tentativo di attirare l’attenzione di qualcuno riuscirà nell’intento? E che fine farà il gattino? Lo possiamo scoprire nel video.

Il video