Cattelan, ora tutti i giorni su Sky con «E poi c’è Cattelan». L’intervista video

Il late night show di Alessandro Cattelan diviene quotidiano – almeno per cinque giorni a settimane e per 40 appuntamenti, per iniziare. Ma lui spera che il suo show (programmato fino al 4 maggio) possa essere replicato tutto l’anno. Si parte giovedì 16 febbraio, in seconda serata su Sky Uno HD.

Ancora qualità?

Alessandro Cattelan confida che la qualità a cui ci ha abituato con i suoi programmi resti elevata. E così probabilmente sperano i telespettatori che, in molti, fremono per vedere la prima puntata di domani. Le puntate saranno registrate nel pomeriggio (da lunedì a giovedì) del giorno della messa in onda, tranne quella del venerdì che sarà una sorta di ‘best of the week’ (il meglio della settimana). Ma Cattelan assicura che non si tratterà di un ‘copia e incolla’, ma verranno selezionati e riproposti i momenti migliori, tra cui la migliore intervista, la migliore gag, la migliore rubrica della settimana e così via.

Dura un po’ meno

Chi era abituato alla durata di un’ora forse si risentirà che le nuove puntate quotidiane scendano a mezz’ora. Ma se la qualità sarà all’altezza delle promesse, forse non si rimpiangerà il minor tempo: citando n vecchio adagio, si può dire meno quantità ma più qualità. Dopo il tradizionale monologo iniziale, in ogni puntata ci saranno due ospiti e alcune piccole rubriche che diventeranno ‘seriali’: tra queste una che promette di essere molto divertente chiamata ‘Parking karaoke’. Tra le altre vi saranno ‘Speedy Got Talent’ e ‘Pezzo di nerd’ che è un quiz condotto da Marco Villa.

I primi ospiti e gli altri

Ospiti della prima puntata saranno Cesare Cremonini, Bebe Vio e Robbie Williams. Nelle altre puntate ci saranno Paola Cortellesi, Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Manuel Agnelli, Benji e Fede, Jasmine Trinca, Fabio Rovazzi, Rossella Fiamingo, Tommaso Paradiso, Anna Tatangelo, Jack Savoretti, Papu Gomez, Elio Germano, Fabio De Luigi, Chiara Galiazzo e Brunori Sas.

