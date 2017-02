Torna a casa e scopre il marito a letto con l’amante. La trascina per strada nuda. Il video

Altro che San Valentino romantico, la vicenda accaduta in Brasile ha del grottesco. Una vera e propria sceneggiata quella messa su da una donna tradita dal proprio marito.

Ops!

Dopo essere rientrata a casa ‘prima del previsto’, una donna coglie in flagrante il proprio marito a letto con un’altra donna. Per la moglie deve essere stato uno shock, trovare il proprio coniuge tra le braccia di un’altra. In questi casi le reazioni possono essere diverse: c’è chi rimane immobile, chi fugge, chi fa una scenata e chi… prende l’amante per i capelli e la trascina in strada, nuda, per umiliarla di fronte a tutti.

Devono saperlo tutti

La moglie di San Paolo in Brasile deve aver pensato che tutti dovessero sapere che il marito ‘se la faceva’ con una ragazza di 20 anni. Così, dopo averla malmenata, l’ha trascinata a forza in strada completamente nuda. La vendetta della moglie tradita è stata ripresa da uno smartphone e il video ha fatto presto il giro del web. Una volta giunte in questura, l’amante pare abbia confessato di intrattenere una relazione con il marito della donna già da 5 mesi. Ora però, la donna tradita rischia una condanna per aggressione nei confronti della giovane.

Il video della vendetta