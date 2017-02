Carnevale Viareggio 2017: il protagonista è Trump

VIAREGGIO - Ieri si è tenuto il primo corso mascherato del Carnevale di Viareggio. Tante persone, tempo splendido e una sfilata incredibile dei carri dei maestri artigiani. Su tutti ha spopolato la dorata capigliatura di Donald Trump. La manifestazione è stata inaugurata dal consueto triplice colpo di cannone ieri (domenica 12 febbraio) alle 15; protagoniste sui Viali a Mare le opere allegoriche realizzate dagli artisti della cartapesta che torneranno a sfilare anche il 18, 26, 28 febbraio e 5 marzo.

Solidarietà

Il Carnevale di Viareggio sempre attento ai temi sociali. La prima sfilata è dedicata alla Fondazione Cure2Children che si occupa dei bambini con tumori e malattie del sangue e che quest'anno festeggia 10 anni. L'ente lavora per portare la cura e la prevenzione direttamente nei paesi che ne hanno bisogno. Oltre al sostegno logistico, forma i medici ed il personale sanitario affinché riescano autonomamente a prendersi cura dei piccoli pazienti affetti da queste malattie terribili. Con investimenti modesti, fatti direttamente in queste aree, e al contempo preservando gli stessi standard terapeutici dei paesi occidentali, Cure2Children cura i bambini affetti da tumori e gravi malattie del sangue direttamente nei loro paesi di nascita.

Ospiti

Sul palcoscenico di piazza Mazzini si esibirà anche la banda «I giovani» proveniente dal Carnevale di Santhià. Ad accompagnarla saranno le maschere ufficiali Stevulin e Majutin che verranno accolte da Burlamacco e Ondina.

Dal New York Times al The Telegraph, tanti i media nazionali e internazionali presenti sui Viali a Mare per raccontare lo spettacolo del primo Corso Mascherato.