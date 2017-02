L’incredibile video del vulcano Colima che esplode in diretta

Un evento eccezionale filmato in diretta da una telecamera della protezione civile messicana. È l’esplosione del famoso vulcano Colima, che si erge al centro del Paese americano. Preceduta da un boato, ecco innalzarsi una nube di cenere che in pochi istanti oscura il cielo.

Un pericoloso vulcano

Il vulcano Colima (o Volcán de Colima) è considerato tra i più pericolosi del Nord America, vista anche la sua elevata attività – non caso è anche chiamato ‘vulcano di fuoco’. È una montagna che raggiunge un’altezza di quasi 4.000 metri (circa 3.850 m) e spicca imponente sul paesaggio che lo circonda.

Una nuova esplosione

In realtà il vulcano è solito dare spettacolo di sé: nel 2016 sono state molte le eruzioni, con una che ha segnato la formazione di un pennacchio di 2 chilometri. Ma questa ultima esplosione, avvenuta il 3 febbraio scorso è stata particolarmente spettacolare. A seguito dell’evento, anche la popolazione locale è stata fatta evacuare per precauzione. Per fortuna, le eruzioni sono andate via via scemando.

Lo spettacolare video