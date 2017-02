Sei gemelli, sei anni dopo. La foto è virale

MILANO - Uno scatto che nel 2010 incantò il mondo, quello dei sei gemellini neonati che dormivano sul copro del padre. Oggi i bambini hanno compiuto sei anni e per festeggiarli i genitori hanno deciso di ricreare lo scatto che ritraeva la famiglia intera. I sei gemelli sono figli di Rozonno e Mia McGhee, una coppia dell'Ohio ed anche oggi, sei anni dopo, la loro complicità è meravigliosa. Ovviamente gestire una famiglia così numerosa non è cosa facile e per raccontare gli alti e i bassi della loro quotidianità, la famiglia ha creato un programma tv dal titolo «Growing Up McGhee». Lo show andrà in onda sul network UP, e mostrerà le vicende quotidiane della numerosa famiglia, tra la scuola, i momenti di gioco e il lavoro dei genitori. I gemellini erano già stati i protagonisti di un altro reality, Six Little McGhees, andato in onda fino al 2014 sull’Oprah Winfrey Network. Il fotografo è lo stesso che ha immortalato i bambini nel 2010, Brian Killian: «Il primo scatto è stato speciale, molti lo ricorderanno. Ora che i bambini sono cresciuti posso solo dire che sono unici. Vogliono solo abbracciarti, sono pieni di amore e di gioia».

La famiglia McGhee nel 2017 (© )