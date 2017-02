Con un drone in volo sulle piramidi. Un video impressionante

C’è un suggestivo sito archeologico, chiamato ‘El Kurru’ che sorge sulla riva orientale del Nilo. Qui si trovano antiche piramidi, templi e luoghi di sepoltura circondati dalla sabbia del deserto sudanese, in una cornice altamente suggestiva. Il sito racchiude l’antica necropoli reale di Napata – la capitale del regno di Kush – e le piramidi della XXV dinastia egizia, detta anche dei ‘Faraoni Neri’.

Il mistero da svelare

C’è un mistero che avvolge la scomparsa dell’antico regno di Kush, ed è quello che sta cercando di svelare l’archeologo Geoff Emberling, con un’équipe del National Geographic. Il regno, prima di eclissarsi nel 300 d.C. durò oltre due mila anni.

Il fantastico volo

Dal lavoro che stanno facendo Emberlig e l’ingegnere Alan Turchik verrà realizzato un docufilm che avrà come titolo ‘Black Pharaohs’ (Faraoni Neri). Si tratta dell’unione di quanto rilevato per mezzo di un drone di ultima generazione che sorvola le rovine per ricostruire i legami tra le piramidi, il tempio e gli altri luoghi di sepolture i risultati di quanto ottenuto con un robot controllato a distanza dall’archeologo. Il robot ultratecnologico permette di scavare caverne che altrimenti per l’uomo sarebbero impossibili da raggiungere.

Il video che vi lascerà senza parole