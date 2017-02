Quando l’età è solo un numero: una provetta ballerina… a 101 anni. il video

Quando l’età è solo un numero. Lo dimostra chiaramente Minerva Boran, un’arzilla e simpatica vecchietta ospite della casa di riposo White Birches a Amherst, Nuova Scozia (Canada) che si è esibita in un video ballando sulle note di ‘Blue Suede Shoes’ di Elvis Presley. Non si tratta di mosse appena accennate, come quelle si potrebbe pensare possa fare un’anziana ultracentenaria, ma di un ballo come potrebbe farlo una persona più giovane: piroette, passi tip-tap, ancheggiamenti e via discorrendo. Una vera e propria 'carica dei 101'!

Una sua fan

Il video è stato girato da una ‘fan’ dell’anziana signora: Jean Robinson, un’assistente della casa di riposo. La quale ha poi postato il video in rete che è subito divenuto virale. «Mi piace sempre vedere Minerva ballare – ha raccontato Robinson a Caters News – E’ una delle ragioni per cui amo questo lavoro. Lei ha un sorriso per tutti. Mi fa sentire bene vedere che, pur avendo 101 anni di età, può ancora fare quello che ha sempre amato». La signora Minerva si esibisce nelle sue danze ogni settimana per almeno due volte, intrattenendo gli altri ospiti, da quando è residente alla casa di riposo dall’età di 95 anni. Nel mese di aprile l’anziana signora compirà 102 anni – lo farà ballando?

Il video