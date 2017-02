Voglio essere Britney Spears: ecco cosa è arrivato a fare un ragazzo. Il video

Da quando aveva 17 anni, un ragazzo di Los Angeles in California è ossessionato dal voler essere come Britney Spears – la nota cantante americana. Oggi, Bryan Ray ha 31 anni e nel tempo si è sottoposto a oltre 90 interventi tra chirurgia estetica, iniezioni di botulino, filler, iniezioni di grasso, ritocchi vari, rinoplastica, epilazione laser e via discorrendo per poter assomigliare il più possibile fisicamente alla sua adorata Britney. Il tutto, se possibile, per sempre. Rincorrendo la giovinezza eterna. In tutto questo tempo avrebbe già speso oltre 80mila dollari, senza contare i 500 dollari al mese che spende in lozioni e creme per mantenere giovane la sua pelle.

Una vita da Britney

Bryan, che gli amici ormai chiamano Britney, si esibisce nei locali notturni imitando in tutto e per tutto la cantante. «Mi piace fare cambiamenti al mio viso e corpo con l’arte della chirurgia plastica, riempitivi e innumerevoli altre procedure cosmetiche – ha dichiarato Bryan a Caters News – Fin da quando ero giovane c’era qualcosa in Britney Spears e le qualità che aveva che ho pensato che fosse la confezione perfetta. Ero ossessionato, ho guardato tutte le sue interviste, imparato tutta la sua coreografia e quindi pagato per avere lo stesso sorriso perfetto, quando ho sentito dire che in quel periodo eravamo molto simili».

Il video della trasformazione di Bryan