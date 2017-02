Ligabue: non è per un’influenza che ha annullato i concerti

Non ha l’influenza Ligabue, ma un edema alle corde vocali. Per questo motivo l’artista è stato costretto ad annullare le date del nuovo concerto di Roma. In particolare, sono stati annullati i concerti del 3, 4, 6, 7 e 10 febbraio che si sarebbero tenuto al PalaLottomatica. Il rocker ha precisato quale era il suo problema in un video pubblicato su Facebook. Nel video Ligabue spiega che l’edema alle corde vocali lo costringe, suo malgrado, a un riposo assoluto. Il riposo è fondamentale per non danneggiare in modo grave le code vocali. E, secondo il cantante, i dieci giorni consigliati dai medici dovrebbero essere sufficienti per poter essere di nuovo sul palco in occasione dei concerti programmati in Sicilia.

Made in Sicilia

Il tour ‘Made in Italy – Palasport 2017’ potrebbe dunque essere ribattezzato ‘Made in Sicilia’, dato che, se tutto va bene, dovrebbe riprendere da Acireale (CT). Qui il Liga ha in calendario tre date: il 14, 15 e 17 febbraio 2017.

Le date cancellate

Per quanto riguarda le date romane cancellate, l’organizzazione fa sapere che queste potranno essere recuperate a data da destinarsi, per cui i biglietti già acquistati (300mila) resteranno validi e utilizzabili. Chi non intende partecipare al concerto o è impossibilitato, può comunque richiedere il rimborso. La data di Jesolo, programmata e poi saltata, sarà invece recuperata il 26 aprile. Come per Roma, è comunque possibile chiedere il rimborso della cifra spesa.

Il tour si protrae fino al 23 maggio, con il concerto al PalaFlorio di Bari. Le altre tappe sono: il 6 maggio al PalaBam di Mantova, il 9 alla Zoppas Arena di Conegliano (Treviso), il 12 al PalaResega di Lugano, in Svizzera e il 14 al Forest National di Bruxelles, in Belgio.

Un amore «frustrato»

Il tour di Ligabue, ‘Italy Tour’, è il titolo con cui il rocker celebra i 30 anni di esibizioni dal vivo. Come spiega lui stesso: è una «dichiarazione d’amore ‘frustrato’ verso il mio Paese raccontata attraverso la storia di un personaggio (Riko). È un vero e proprio concept album, Made in Italy, ma è composto da canzoni che godono di una vita propria ma che in quel contesto, tutte insieme, dando vita alla storia di un antieroe».

Il video di Made in Italy