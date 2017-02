San Valentino 2017: tutto il meglio per la coppia romantica

Siete alla ricerca di un qualcosa che renda la festa degli innamorati, San Valentino, davvero speciale? Ecco le proposte per le coppie romantiche, che non rinunciano al benessere e vogliono qualcosa in più.

Due cuori e una Spa di lusso tra le Dolomiti

Corso di cucina sensuale, massaggi alla panna & cioccolato in una SPA deluxe su 5 piani e vista sulle Dolomiti: anche Cupido sceglierebbe l’EXCELSIOR dolomites life resort****S di San Vigilio di Marebbe (BZ) per festeggiare San Valentino.

La via più breve per arrivare al cuore dell’innamorato – si sa – passa per la gola ma, se si stuzzicano anche gli altri sensi, il successo è assicurato! Far capitolare anche il partner più reticente sarà un gioco da… ragazze, grazie alla complicità di un esperto in questioni di cuore. Romantica vista sulle Dolomiti, corso di cucina sensuale, cene a lume di candela e irresistibili trattamenti di coppia con cioccolato e panna, sono alcuni degli ingredienti della formula vincente dell’EXCELSIOR dolomites life resort****S di San Vigilio di Marebbe (BZ). L’hotel specializzato in coccole per festeggiare San Valentino propone 2 pernottamenti con trattamento di pensione ¾ (colazione, pranzo a buffet, merenda a base di frutta fresca e dolci, bevande analcoliche, tè e cena con menu di 4 portate a scelta), uno speciale corso di cucina per coppie che lega i cibi ai cinque sensi (si inizia con un’introduzione nel mondo delle spezie e degli ingredienti con l’olfatto e il tatto, per preparare un menu di tre portate e degustare i vini da abbinare ai piatti con lo chef Stefano Milione e il suo abile staff) e il rituale di benessere per la coppia ‘Cioccolato e panna’ da godersi in intimità nella Private Spa del Castello di Dolasilla - disposto su 5 piani con 18 attrazioni wellness - che comprende massaggio rilassante al cioccolato amaro fuso in olio pregiato, peeling al caffè, bagno alla panna nella vasca panoramica con vista sulle Dolomiti, spumante e praline, impacco alla mousse di cioccolato bianco, un romantico momento di relax sul letto matrimoniale ad acqua, a partire da 549 euro per persona in camera doppia Fanes.

Love Therapy alle Terme della Salvarola

Il San Valentino più dolce si festeggia coi trattamenti di benessere al cioccolato nella private suite a misura di coppia delle Terme della Salvarola, sulle colline di Modena.

Love is in the air sulle colline di Modena! Le Terme della Salvarola hanno preparato un caldo abbraccio di acqua termale e ‘dolcissimi’ trattamenti al cioccolato per le coppie che vorranno concedersi un San Valentino speciale. Nella Private Suite per due illuminata dalle candele, tra profumi suadenti, musica rilassante e gradevoli infusi, ci si concede insieme il massaggio con candela al cioccolato che, sciogliendosi, diventa un fluido caldo e aromatico, lascia morbida la pelle e dona una sensazione di profondo benessere. Relax e complicità continuano nelle 5 tra vasche e piscine di acqua termale a diverse temperature con idromassaggi e giochi d’acqua, sauna, bagno di vapore con aromi, luci colorate e zona del riposo. La proposta ‘Love Therapy’ comprende 1 pernottamento in camera matrimoniale Classic con prima colazione a buffet, 1 massaggio Candle Chocolate (di 40 minuti) e 2 giornate di benessere alla Spa Termale Balnea che comprende l’uso delle piscine termali, della grande palestra cardiofitness e assistenza medica. Prezzo di 149 euro per persona. Per completare il rituale, le terme consigliano un idromassaggio di coppia al cioccolato, al prezzo speciale di 75 euro a coppia. L’offerta è valida per tutto il mese di febbraio 2016.

Il San Valentino con una ‘marcia’ in più

E’ dedicato a chi ha fidanzati e mariti allergici alle serate smielate il San Valentino di Slow Drive, che organizza avventure a misura di coppia su spider d’epoca. Prezzo speciale per chi acquista il cofanetto entro il 14 febbraio 2017.

Abbiamo voluto la parità dei sessi e adesso ci tocca prendere l’iniziativa e assecondare le esigenze del nostro lui. Bandite cenette a lume di candela al ristorante, la dolce metà si (ri)conquista con un cofanetto che contiene l’intrigante invito ad una giornata su una fiammante spider vintage. Così il pilota del nostro cuore potrà coronare il sogno di guidare un gioiello su quattro ruote, stringendo il volante coi suoi nuovi guantini in pelle. Il lieto fine per fortuna c’è anche per le navigatrici, che potranno godersi un’intera giornata alla ricerca di scorci mozzafiato in dolce compagnia, e con un regalo: un paio di occhiali da sole da diva anni ’60. Tantissimi gli itinerari proposti da Slow Drive - azienda leader nel settore del noleggio libero senza conducente d’auto d’epoca - grazie alle nuove sedi di Torino, Bergamo, Firenze, Padova, Verona, Parma e Como che affiancano quella storica di Padenghe sul Garda (BS). Anche se non siete esperte non potrete sbagliare: la scelta è tra un parco macchine d’eccezione, che vanta Alfa Spider, Roadster inglesi, Maggiolini cabriolet, Fiat 500 e Mini Cooper.

Lago di Garda, Lago di Como, Lago d’Iseo, Valpolicella, Langhe piemontesi, le affascinanti Bergamo, Padova e Verona, la Motor Valley di Modena, Parma e la sua Food Valley: borghi, castelli e le storiche strade della Mille Miglia, tutto questo e molto altro ancora da scoprire insieme e «con lentezza».

Il cofanetto può comodamente essere acquistato on line: http://www.noleggioautodepoca.eu/index.php/it/acquista e consegnato in 1 giorno (lavorativo). Il prezzo per mezza giornata è a partire da 100 euro (iva inclusa) e per la giornata intera (dalle 9.00 alle 19.00) è a partire da 200 euro (iva inclusa), compreso l’originale kit (guantini da guida per lui, occhiali da sole da donna per lei, mappe e itinerari, assistenza meccanica, copertura assicurativa RC, furto e incendio). Prezzo speciale per chi acquista il cofanetto entro il 14 febbraio 2017: sconto del 10% inserendo il codice sconto «LOVESLOWDRIVE». Il voucher è valido 12 mesi.

San Valentino nella foresta incantata!

Una settimana d’amore nel Parco Nazionale dello Stelvio, dove il Leading Nature & Wellness Resort Kristiania di Cogolo di Pejo (TN) attende le coppie con cene gourmet, una Private Spa e tanti vizi.

Quel viaggio tanto atteso, sognato e immaginato, diventa realtà solo per voi 2. San Valentino è il pretesto giusto per fare le valige e partire alla volta di un rifugio d’amore inesplorato tra le vette innevate della Val di Sole. Nella foresta incantata del Parco Nazionale dello Stelvio, ad attendere le coppie c’è il Leading Nature & Wellness Resort Kristiania di Cogolo di Pejo (TN), ad un passo dagli impianti da sci di Peio e Marilleva. Ambienti caldi in legno accolgono gli innamorati con un aperitivo di benvenuto, per poi lasciarli accomodare alla tavola del ristorante per una romantica e meritata cena a lume di candela. Il centro wellness, che riproduce l’eleganza alpina degli ambienti del resort, è sempre a disposizione con le sue diverse saune (alle erbe alpine, pietra e fuoco e sauna del contadino), il bagno romano, la piscina coperta con idromassaggio, il percorso kneipp, le docce vitalizzanti e la fontana di ghiaccio. Ma i 2 vacanzieri in fuga d’amore hanno il privilegio di un percorso benessere di coppia in Private Spa per 2 ore, tra il bagno turco privato, la vasca imperiale e il futon. In giardino c’è una vasca idromassaggio esterna, per rilassarli guardando alle montagne della catena Ortles – Cevedale, mentre all’interno per i più sportivi c’è la palestra. La proposta di San Valentino 2017 – una settimana di vacanza valida dal 14 gennaio al 9 aprile 2017 – è a partire da 660 euro a persona. Oltre a questi servizi, include la mezza pensione compreso l’angolo zuppe e dolci pomeridiano, lo skibus per gli impianti da sci e lo skilift Biancaneve di fianco all’hotel, una fiaccolata con vin brulé, l’ingresso al Virgin disco pub dell’hotel e un ampio garage coperto.

Il Castello in Amore

Nel corso della sua pluricentenaria permanenza sulle colline piacentine, il Castello di Gropparello deve averne viste di cotte e di crude e – specialmente in tema di galanterie e sotterfugi amorosi – ha senza dubbio maturato una certa esperienza, che gli consente oggi di essere uno sfondo ideale per un San Valentino contemporaneo ma dalle piccanti tinte vintage.

Martedì 14 febbraio 2017, il rigoroso maniero medievale si spoglia per diventare «Chateau en amour», teatro di una celebrazione romantica per spiriti Sedotti dal Burlesque, con una cena di gala nel Salone delle feste «Loggia dei leoni», a base di musica e Burlesque con Betty Rose.

La suggestiva entrée facoltativa è affidata alla visita notturna con aperitivo al Castello. A tavola - in un’atmosfera soffusa e a lume di candela, che esalta le note di rosso e le piume senza tempo di un’esibizione raffinata e seducente - si comincia sulle ali della Crema di zucca con guanciale croccante, noce di crema al gorgonzola e Cuore di carciofo fritto, per entrare nel vivo grazie ai Tonnarelli con fonduta di taleggio e julienne di speck del San Daniele, seguiti da Filettino di maiale in crosta di sesamo e senape con crema di patate all’olio e coste fritte.

La conclusione - almeno sul piatto… - è nelle mani di un più che pertinente cuore cioccolata con crema vaniglia, frutti di bosco e schegge di diamante, dopo il quale non può ovviamente mancare il caffè. Nei calici e nei bicchieri, si alternano Monterosso val d’arda frizzante e Cabernet sauvignon Dongione. La visita guidata con aperitivo al Castello, prevista per le 19.00, è proposta al prezzo di 15 euro a persona. La Cena di Gala nella Loggia dei Leoni con musica dal vivo e spettacolo di Burlesque è offerto invece a 60 euro a persona, con prenotazione obbligatoria.

Un mese d’amore a Corte

Per quanto la pubblicità e gli esperti di marketing lavorino alacremente per farci credere il contrario, l’amore non conosce convenzioni. Nessuno potrà mai convincere due cuori ardenti che il loro giorno debba per forza essere uno, secco e brutale come un 14 febbraio imposto dall’abitudine e da un Cupido con il senso per gli affari.

All’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (PR), dove vige la regola delle giuste dosi e dei giusti tempi, l’amore lievita e, da un giorno, guadagna l’intero mese di febbraio, con un menu speciale dedicato a tutti gli innamorati che conoscono il valore dell’abbinamento tra la tavola e i sentimenti.

Per 28 giorni, i Fratelli Spigaroli mettono sulla tavola una lista di piatti e vini destinati a rimanere impressi nella memoria della coppia che non scoppia ma che, se lo ritiene opportuno, ha l’occasione di reiterare l’esperienza del tête-à-tête romantico per un mese.

Stuzzico e bollicine, il culatello Oro degli Spigaroli , l’uovo a guscio bianco poché su purea di patate dolci e tartufo , i ravioli di faraona, gamberi e foie gras, il fondente di bue bianco su crema di mais, il sorbetto agli agrumi e mandorle, armonia di San Valentino e la piccola pasticceria sono i protagonisti di una lista di sapori che fanno rima con l’amore. Il tutto proposto al prezzo di 76 euro a persona, vini esclusi, o a 86 euro, in abbinamento ai vini selezionati dal Sommelier.

E se è vero che l’amore non ha età, il portafoglio invece conta anche i secondi. Ed è proprio per questo che, per le giovani coppie che non superino i 50 anni di età in due, il menu sarà presentato al prezzo speciale di 50 euro a persona, vini inclusi, per tutto il mese ad esclusione di sabato 11, domenica 12 e martedì 14. (lunedì 13 il ristorante è chiuso).

L’amore è un viaggio Romantik!

Per San Valentino 2017, il regalo più desiderato è una vacanza di puro romanticismo, con tanti extra. Le migliori proposte dei Romantik Hotels & Restaurants.

«Viaggiare è come innamorarsi: il mondo si fa nuovo» ha scritto Jan Myrdal. E farlo a San Valentino è senza dubbio il dono più prezioso per la dolce metà. Per questo ci sono i Romantik Hotels & Restaurants, specialisti per definizione dei più romantici momenti per 2.

Le Terme di Monticelli che rigenerano l’amore

Le carezze delle acque termali di origine marina delle Terme di Monticelli sono il meglio che si possa desiderare per un San Valentino super rilassante. Ad attendere gli innamorati c’è il Romantik Wellnesshotel delle Rose di Monticelli (PR), con le sue piscine termali coperte con sauna, bagno turco, idromassaggio e hydrobike. E che per la festa del 14 febbraio 2017 riserva una proposta in pensione completa, incluso un hot stone massage di coppia di 50 minuti, un percorso benessere «per Aquam», la rigenerazione della grotta di sale che unisce i benefici della haloterapia alle cure termali delle polverizzazioni a secco di acqua salsobromoiodica. E poi tisane, delizie e un pareo in regalo della Terme di Monticelli. Il pacchetto «You & Me» con 1 notte in hotel è da 260 euro a persona. (Tel. 0521 657425, dellerose@romantikhotels.com, www.romantikhotels.com).

San Valentino nella città più romantica del mondo!

Il Romantik Hotel Villa Margherita di Mira (VE) è una villa veneta del XVII secolo sulla Riviera del Brenta, circondata da un parco secolare e decorata con i più preziosi tessuti in stile veneziano. E’ questa la location ideale per godere di un romanticissimo soggiorno nelle stanze in cui fu ospitato anche il mitico Casanova! La proposta di San Valentino prevede l’arrivo il 13 febbraio 2017, a dare il benvenuto in camera una bottiglia di Champagne accompagnata da una coppa di fragole, oltre a una mappa dettagliata di Venezia e due maschere veneziane di alto artigianato locale, da sfoggiare a Venezia (che dista 15 chilometri) per vivere appieno il famoso Carnevale, tra abiti sfarzosi e splendidi scorci. La proposta che comprende pernottamento e ricca prima colazione a buffet nella sala dei Putti o servita in camera costa 95 euro per persona. Per la serata di San Valentino, romantica cena a lume di candela nel ristornate Margherita al costo è di 85 euro per persona vini compresi. Per chi vuole rimanere un’altra notte il costo è di 65 euro per persona con prima colazione. (Tel. 041 4265800, margherita@romantikhotels.com, www.romantikhotels.com).

Upgrade gratuito per chi si fidanza a febbraio 2017

Amore a prima vista al Romantik Hotel Stafler di Vipiteno (BZ) nella Valle Isarco, dove chi si fidanza a febbraio 2017, riceve l’upgrade gratuito in una delle suite della struttura. Dal 10 al 22 febbraio per le golose coppie, con la proposta «Be my Valentine», ci sono cioccolatini, spumante e rose in camera, un inebriante olio profumato da massaggio e tutto il benessere del centro Romantica, ricca colazione a buffet e menu a scelta di 5 portate, oltre ad una cena a lume di candela con 6 portate e aperitivo, per brindare all’amore. E per chi vuole osare con il romanticismo, ci sono servizi personalizzati (su richiesta), come l’area wellness ad uno esclusivo con finger food di qualità, champagne e candele. Il prezzo dell’offerta per 2 notti è da 247 euro, per 3 notti da 326 euro a persona. (Tel. 0472 771136, stafler@romantikhotels.com, www.romantikhotels.com).

La magia inebriante dell’Alpe di Siusi

Un bagno schiumoso alle mele e yogurt nella vasca dell’imperatore, sorseggiando prosecco a lume di candela, tra atmosfere soffuse. Una gita in slitta trainata dai cavalli sulla neve che decora le vette dello Sciliar e il Catinaccio all’Alpe di Siusi. Sono alcune delle perle che il Romantik Hotel Turm di Fiè allo Sciliar (BZ) riserva agli innamorati, dal 13 al 15 febbraio 2017. La proposta comprende anche 2 notti nella torre storica del XIII secolo, mezza pensione con menu Romantik di 4 portate o il menu 1001 calorie. E una serata speciale con menu di 5 portate alla tavola del prestigioso e premiato ristorante gourmet dell’hotel. Il prezzo è da 359 euro a persona. (Tel. 0471 725014, turm@romantikhotels.com, www.romantikhotels.com).

È sempre l’ora del Viaggio di nozze

Per chi vuole festeggiare con gusto il giorno di San Valentino, l’ideale è il Romantik Hotel Santer di Dobbiaco (BZ), tra le Tre Cime di Lavaredo. La proposta «Giorni romantici di buongustai», dal 7 dicembre 2016 al 4 ottobre 2017, che comprende una colazione di coccole servita in camera, fonduta da assaporare vicino al camino e un trattamento nella Private Spa per 90 minuti con prosecco e tramezzini o succo e spiedini di frutta. Il prezzo è di 210 euro per 2 persone e prenotando anche l’alloggio c’è uno sconto del 10%. Prezzi a partire da 106 euro al giorno per persona in camera doppia Enzian con trattamento di mezza pensione (Tel. 0474 972142, santer@romantikhotels.com, www.romantikhotels.com).

Il relax per 2 sulle piste da sci in Alta Badia

La spensieratezza incondizionata di un nuovo raffinato centro benessere, con lo sguardo sulle piste da sci che decorano le Dolomiti, nel cuore dell’Alta Badia. È la sorpresa di San Valentino per le coppie raffinate, che adorano la neve e vogliono ritagliarsi momenti speciali di relax tra i sapori e la tranquillità di montagna. Il luogo del sogno è il Romantik Art Hotel Cappella di Colfosco (BZ), che custodisce preziose opere d’arte e nasce da un maso del XV secolo. Una settimana per 2 persone con mezza pensione (colazione e cena gourmet), cioccolatini in camera, prosecco, massaggio di coppia rilassante e l’ingresso al centro benessere «Palais d’Orient» è da 1.420 euro a persona. (Tel. 0471 836183, cappella@romantikhotels.com, www.romantikhotels.com).

Una Private Spa per coccolarsi in Val Venosta

Il tempo per viziarsi in 2, nella bellissima Private Spa del centro wellness del Romantik Hotel Weisses Kreuz di Burgusio (BZ), e sdraiati nell’idromassaggio della terrazza panoramica all’aperto, godendosi lo spettacolo delle cime innevate della Val Venosta. Il 14 febbraio 2017 è speciale in questo gioiello di charme e storia, dove si festeggia, oltre che nella Private Spa, anche con prosecco, fiori e colazione in camera. E con una deliziosa cena a lume di candela, con vini abbinati nel ristorante panoramico. La proposta per 2 persone è di 240 euro, in aggiunta al prezzo del soggiorno, a partire da 96 euro al giorno per persona in camera classic Pila con trattamento di mezza pensione e spuntino pomeridiano. (Tel. 0473831307, www.romantikhotels.com/burgeis, www.weisseskreuz.it).