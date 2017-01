Un hotel crolla nel fiume. Il video

E’ accaduto in Perù, un hotel è letteralmente crollato dentro a un fiume. L’evento, per fortuna previsto, non ha provocato vittime. La struttura era stata infatti evacuata alcune ore prima che il crollo avvenisse. I numerosi presenti hanno però filmato l’evento, tra grida di stupore e un po’ di paura.

Perché è crollato

A dare una ‘mano’ al crollo dell’hotel ‘La Hacienda’, situato nella città di Lircay in Perù, è stato il maltempo. Le abbondanti piogge dei giorni scorsi, che hanno continuato a cadere incessantemente per 10 ore di seguito, hanno infatti minato la struttura che è rovinata dentro il fiume Sicra, anch’esso ingrossato – e che ha raggiunti livelli molto pericolosi.

Lo ‘spettacolo’

Quello che, per così dire, è stato uno spettacolo è stato visto e ripreso da numerosi spettatori accorsi sul luogo. Qui presentiamo uno dei tanti video girati durante l’evento.