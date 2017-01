Grande spettacolo questa sera: c’è la congiunzione Venere, Marte e Luna

Parte alle ore 18.00 circa di oggi, 31 gennaio 2017, lo spettacolo in cielo che vedrà come protagonisti nientemeno che Venere, Marte e la Luna. Ma cosa accadrà sotto i nostri occhi? In poche parole, ci sarà una cosiddetta congiunzione, dove i tre corpi celesti formeranno insieme un insolito e scenografico triangolo.

Dove e come osservare lo spettacolo

Già a partire dall’imbrunire, le 18.00 circa appunto, potremo iniziare ad ammirare la congiunzione tra i due pianeti e il nostro satellite. Il tutto lo potremo ammirare volgendo lo sguardo al cielo verso Sud-Ovest. Lo spettacolo sarà favorito dalla presenza di Marte e Venere che si troveranno nella costellazione dei Pesci, coadiuvato dalla Luna in fase crescente.

Non solo il triangolo

Agli appassionati, e non solo, farà inoltre piacere sapere che questa sera ci sarà anche lo spettacolo delle stelle cadenti. Tempo meteorologico permettendo, con il naso all’insù potremo deliziarci anche con il passaggio delle meteore che illumineranno la notte di questo ultimo giorno del mese. Lo spettacolo delle stelle cadenti si potrà ammirare meglio a partire dalle ore 21.00, tempo in cui la Luna tramonterà e lascerà dunque il cielo più buio, assicurandoci una migliore visibilità della volta celeste. Le Alfa Lenoidi, questo il nome delle meteore attese per stasera e stanotte, si chiamano così perché originano nella costellazione del Leone.