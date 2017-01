Il segreto per crescere figli creativi

Il bambino troppo impegnato, diviso tra scuola, le lezioni di nuoto, tennis o calcio, o ancora di musica o fai da te o chissà che altro, più che un bambino creativo è quella di un bambino che non ha tempo libero. La ricetta per renderlo invece creativo è molto più semplice e meno impegnativa. Dagli esperti di Quartz ecco com’è.

Cinque piccoli segreti

Primo segreto: date il buon esempio.

Quando siete in compagnia dei vostri figli, siate creativi. Alcuni studi dimostrano che già a un anno di vita i bambini sono più creativi se lo sono anche i genitori. A sorpresa, il patrimonio genetico, in questo caso, incide solo in piccola parte. Sono decisivi, invece, gli ‘sforzi’ di mamma e papà. Un esempio? Prendete un asciugamano e trasformatelo in una cappa, in un cappello, in una coperta e in qualsiasi altra cosa vi passi per la mente.

Secondo segreto: Abracadabra!

Divano, luci spente, popcorn e un film di magia nel lettore Dvd. Un esperimento ha dimostrato che dopo soli 15 minuti di ‘Harry Potter e la pietra filosofale’, i bambini aumentano la loro capacità di lavorare di fantasia. E continuano a farlo per diversi giorni.

Terzo segreto: passi di danza (improvvisati).

Ballate insieme ai vostri figli, ma fuori dagli schemi. Se da sempre la danza è considerata un’attività formativa per i bambini – aiuta a socializzare, rende più sicuri ed è un buon allenamento – muoversi a ritmo di musica trasgredendo le regole è un toccasana per il cervello.

Quarto segreto: concedete più libertà.

Un errore molto comune è quello di dire ai bambini cosa devono fare. Diversi studi dimostrano che quando i genitori colmano l’agenda dei figli di corsi formativi e altri simili impegni, abbassano il loro livello di creatività. Al contrario, pretendendo meno e assecondando la loro predisposizione, otterranno risultati sorprendenti.

Quinto segreto: entrate in contatto con la ‘generazione touchscreen’.

Sempre più mamme (e papà) combattono una guerra contro tablet e smartphone. Il timore è quello di vedere i propri bambini disinteressati al mondo reale e completamente immersi nella realtà virtuale. Ma anche qui è il segreto è il giusto compromesso. Secondo gli esperti, infatti, basta scegliere le applicazioni giuste, come quelle in cui bisogna cimentarsi con il disegno, i colori, la scrittura, o la composizione di un brano musicale. Insomma, tutte applicazioni che stimolano la creatività.