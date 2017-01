Un cerotto per ringiovanire, subito

Una nota blogger esperta e ideatrice di prodotti per la bellezza ha sviluppato un cerotto che ringiovanisce l’aspetto in modo immediato. Il tutto è possibile poiché la sua azione è prettamente ‘meccanica’. In un video, Linda Gomez, mostra come funziona.

Ringiovanire con uno schiocco

Come sarebbe bello poter ringiovanire con un semplice schiocco di dita. Eppure, in un certo senso, è quello che promette Nexsey, il cerotto. Niente di trascendentale o complicato, il cerotto in pratica tende la pelle così come farebbe un lifting, ma senza operazioni e complicazioni. E così l’aspetto acquisisce da subito diversi anni in meno.

Semplice soluzione

Molte delle visitatrici affezionate del blog di Linda Gomez lamentavano l’aspetto poco piacevole di viso e collo segnati dal tempo. Solo che per molte il ricorso alla chirurgia estetica era impraticabile o per motivi economici o perché semplicemente non andava loro. Allora quale poteva essere una soluzione semplice ed efficace? Ecco l’idea del cerotto. «Quando ho iniziato a esaminare le opzioni per la pelle cadente sul collo – scrive la Gomez sul suo sito – è stato subito evidente che anche le donne che avevano avuto interventi di chirurgia estetica al viso mostravano segni di invecchiamento nell’area del collo». Doveva quindi trovare una soluzione.

Linda Gomez prova su di sé gli effetti del cerotto Nexsey (© Linda Gomez - YouTube)

Attacca e stacca

Il principio di funzionamento è tanto semplice quanto banale, se vogliamo. Il cerotto infatti non fa altro che tirare la pelle in modo che appaia più tesa, e dunque non flaccida e con pieghe e rughe. Un risultato immediato, che però non rimane (ovviamente) quando si ristacca il cerotto. Quanto al cerotto stesso, qualcuno ha anche avanzato il dubbio che se dovesse staccarsi in un momento poco opportuno si finirebbe per fare una brutta figura, ma questo – secondo le intenzioni – non dovrebbe accadere.

Ecco come funziona