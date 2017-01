Il video del lago che sparisce in diretta, letteralmente risucchiato da una voragine

La colpa della sparizione del Lost Lake, il ‘Lago Perduto’ del Central Oregon Cascade (Usa), è di un cratere vulcanico che ha letteralmente risucchiato le acque del lago. Questo fenomeno, per quanto eccezionale, si ripresenta tuttavia ogni anno in quest’epoca. E pare sia ‘tipico’ di quest’area caratterizzata da diversi imponenti vulcani.

Prosciugato

Il lago prende 'vita' durante la stagione invernale, periodo in cui si riempie progressivamente d’acqua. Solo che poi, ogni anno, in primavera la voragine lo prosciuga. Gli scienziati ritengono che la crepa in cui fluiscono le acque sia stata creata dallo scorrere della lava dei vulcani. Quest’acqua, una volta che scende nel sottosuolo, va ad alimentare le sorgenti della catena montuosa.

Uno Stato tutto particolare

Il prosciugamento del Lost Lake è solo uno degli spettacoli della natura che fanno dell’Oregon uno degli Stati più caratteristici degli Usa, con ambienti che spaziano dalle montagne, al deserto fino alla foresta pluviale. Il nome Oregon proviene dalla parola maya ‘Huracan’, con cui questo popolo identificava la divinità delle tempeste.

Il video del lago che sparisce