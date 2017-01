J-Ax e Fedez, «Comunisti col Rolex». Nuovo album e video con Alessandra Amoroso

«Comunisti col Rolex» è un titolo provocatorio, un po’ come ormai ci hanno abituati di due famosi rapper italiani: J-Ax e Fedez. Dopo il duetto «Vorrei ma non posto», brano top dell’estate 2016, ecco arrivare il primo, e nuovo, album. Uscito da qualche giorno, è stato accompagnato dalla contemporanea messa online del video «Piccole Cose», brano dell’album in cui c’è il contributo canoro di Alessandra Amoroso.

Ci riguarda personalmente

Il primo album firmato in coppia da J-Ax e Fedez prende spunto per il titolo da un qualcosa che riguarda personalmente i due rapper. «‘Comunisti col Rolex’ è riferito a noi – hanno raccontato durante la conferenza stampa di presentazione – Ci hanno chiamati spesso così, facendo leva sull’idea di artisti imborghesiti. Si tratta di una polemica annosa e tutta italiana, volevamo glorificare questa cosa. […] Finora abbiamo lavorato di passione e creatività, e per quanto possa sembrare strano è un disco poco ragionato, non è pensato per creare clamore o far parlare di sé. […] Abbiamo lavorato con estrema libertà e onestà, facendo quello che ci sembrava bello e giusto».

Le canzoni

Sono 16 i brani che compongono il nuovo album:

1. Assenzio feat. Stash e Levante

2. Comunisti col Rolex

3. Il giorno e la notte feat. Giusy Ferreri

4. Senza Pagare

5. Fratelli di paglia

6. Tutto il mondo è periferia

7. Milano intorno

8. Vorrei ma non posto

9. L’Italia per me feat. Sergio Sylvestre

10. Musica del cazzo

11. Piccole cose feat. Alessandra Amoroso

12. Cuore Nerd feat. Alessia Cara

13. Anni Luce feat. Nek

14. Meglio tardi che noi feat. Arisa

15. Allergia feat. Loredana Bertè

16. Pieno di Stronzi

Come si può notare, il lavoro comprende numerose collaborazioni con diversi artisti: tra questi Stash, leader dei The Kolors, la cantautrice Levante, la già citata Alessandra Amoroso, Loredana Bertè, Nek, Sergio Sylvestre, Giusy Ferreri, Alessia Cara e Arisa.

Il video di «Piccole Cose»