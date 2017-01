Spettacolare eruzione nelle Hawaii. In video le immagini della lava che si getta nell’oceano

Alle Isole Hawaii i vulcani non mancano, e sono da sempre protagonisti indiscussi di spettacoli suggestivi. Per non smentire questa consuetudine, i due più famosi vulcani delle isole il Kilauea e il Manua Loa hanno dato spettacolo di sé. In queste ultime settimane, infatti, si sono riversati nell’oceano litri e litri di lava incandescente, dando vita a uno spettacolo incantevole.

Da sempre così

L’attività vulcanica nelle Hawaii è da sempre motivo di attrazione turistica. I reportage fatti dai turisti spesso riportano foto e video proprio di eruzioni spettacolari. Non da meno è quella avvenuta di recente e filmata sia dai responsabili del Parco Nazionale che da diversi turisti.

I vulcani

Il più noto dei vulcani hawaiani è il Manua Loa, con la sua altezza di 4.169 metri è quello che ‘spicca’ di più nel panorama incantevole delle isole statunitensi. Non si fa tuttavia mancare nulla anche il vulcano Kilauea, che è uno dei più attivi del mondo. L’attività continua dei vulcani ha, nel tempo, modellato il paesaggio, rendendolo unico. Sono infatti famose le spiagge ‘nere’, create proprio dalla lava fuoriuscita dai vulcani, così come l’ambiente brullo conseguenza del continuo sovrapporsi di strati di lava.

I video con le immagini della lava che ricade nell’oceano

Quello girato dai turisti

E quello del Parco Nazionale