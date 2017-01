Carlo Conti sbanca Sanremo: 650mila euro per condurre il Festival

ROMA – Cinquantamila euro in più di Fabio Fazio, 650mila euro tondi tondi: questo quanto incasserà Carlo Conti per condurre il suo terzo Festival di Sanremo che gli frutterà centomila euro in più che nel 2016. Lo ha rivelato La Stampa e il conduttore non ha smentito la notizia.

Non solo Sanremo

Non è l'unica gradita novità per il popolare conduttore Tv dallo stipendio di un milione di euro che avrebbe visto scadere il suo contratto in Rai a giugno, ma che è stato prorogato fino al 2019 e che è stato nominato direttore artistico di RadioRai, anche se tale carica non era mai esistita prima e che porterà nuovi introiti al toscano.

16 milioni di costi

«Con quello che ci è costato, non c'abbiamo più una lira per le altre vallette», ha ironizzato Conti nei giorni scorsi in relazione all'assenza di vallette a Sanremo 2017 in virtù della co-conduzione con Maria De Filippi. Lei però lo affiancherà gratis, «non percepisce un euro» ha detto il conduttore durante la conferenza stampa. Il Festival costerà circa 16 milioni (costò 15,7 nel 2016) e la Rai ha stimato di incassare 22 milioni da introiti pubblicitari (21 nel 2016) e un altro milione dalla vendita dei biglietti al Teatro Ariston.