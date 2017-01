«Love baby», il bambino con la voglia a forma di cuore sulla fronte

Un piccolo pargoletto è amabile già di per sé, se poi si presenta con una evidente voglia a forma di cuore sulla fronte è facile provare tenerezza. E’ il caso del piccolo Çinar, nato in Turchia pochi mesi fa, che si è presentato agli occhi degli increduli genitori con questo cuore sulla fronte.

Non potevo credere ai miei occhi

Il commento del papà Murat Engin, trent’anni, di Ankara è stato il non poter credere ai suoi occhi quando ha visto il proprio figlio per la prima volta. «Dopo che un’infermiera ha pulito il sangue dalla testa, sono stato il primo a vedere la voglia sulla sua fornte – ha raccontato Engin a Caters News – Quando mi sono avvicinato alla sua testa, mi sono reso conto che si trattava incredibilmente di un cuore. E’ stato difficile per me trattenere le lacrime».

Vai con i selfie

Dopo lo stupore iniziale, anche gli infermieri, che hanno subito soprannominato il neonato ‘Love Baby’, si sono poi scattati diversi selfie insieme al piccolo Çinar con la voglia a forma di cuore. La stessa cosa accade quando i genitori portano il bambino a spasso: sono molte le persone che chiedono loro il permesso di scattarsi una foto insieme al piccolo.

Solo lui così

Il papà ha dichiarato che in famiglia nessuno ha una simile voglia sulla pelle del corpo, per cui il bambino è il solo ad averla. Secondo lui è un segno benaugurale. Il piccolo, che ora ha compiuto 14 mesi è in effetti beneamato da tutti e si è guadagnato nel tempo sempre più ammiratori. «Tutte le persone ci sorridono e lo amano. E’ stato davvero come un dono di Dio», conclude il papà.

Il video