Un leopardo per le strade semina il panico in città. 20 persone aggredite: il video

Un leopardo, forse spinto dalla fame, è arrivato fin dentro la città di Raignj in India seminando il panico e aggredendo 20 persone che sono poi state ricoverate in ospedale. Dopo una lunga caccia al felino, le guardie zoofile sono riuscite a catturarlo.

Fin dentro le case

Alla ricerca di cibo il leopardo è perfino entrato in alcune case, come quella di Biplap Saha, riporta Cbsnews, che con sua sorpresa e paura si è trovato di fronte la belva all’interno della sua abitazione. Avvisate le guardie zoofile, queste sono intervenute per le operazioni di cattura che, però, non sono state così facili. La presenza del leopardo era infatti stata segnalata fin dalle 9.00 del mattino, ma alla cattura si è giunti soltanto nel pomeriggio.

È stata dura

Dopo diversi tentativi da parte della squadra formata da trenta guardie, e il ferimento di 20 persone, alla fine il leopardo è stato catturato. Secondo il direttore della conservazione delle foreste nel Bengala occidentale, Pradeep Dass, l’avvicinamento alla città da parte di un leopardo, è un evento inedito per Raignj: la cittadina si trova infatti piuttosto lontana dalla giungla. L’inconsueto evento potrebbe essere dovuto alla riduzione dell’habitat naturale in cui vivono gli animali selvatici. Il leopardo, finalmente catturato, è poi stato liberato in una riserva naturale.

Il video