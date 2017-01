Guida sull’autostrada ubriaco e senza patente. L’incredibile video di un testimone

Trent’anni ma senza patente, e con una spiccata tendenza alle follie: ecco quale potrebbe essere l’identikit del ragazzo che lunedì mattina ha imboccato ubriaco l’autostrada A22 del Brennero, seminando il panico tra gli automobilisti. Un testimone ha filmato l’impresa.

L’auto era del nonno

Presa l’auto del nonno, una Ford Fiesta, il trentenne milanese, senza patente e ubriaco ha deciso di trasformare l’autostrada in una pista di Formula 1. Con l’acceleratore a tavoletta si è esibito in mirabolanti zig zag tra auto e camion che transitavano a quell’ora sull’autostrada. Sotto gli occhi increduli dei guidatori e di un testimone che si trovava proprio dietro all’improvvisato stuntman, il ragazzo ha continuato per un po’ la sua folle corsa.

L’intervento provvidenziale

A porre fine alla mattana del trentenne sono stati, quasi involontariamente, i Carabinieri di Bolzano che lo hanno fermato in centro città dopo aver notato la guida incerta e le numerose ammaccature sulla carrozzeria dell’auto. Dopo averlo identificato e sottoposto al test dell’alcol, le forze dell’ordine hanno rilevato che, oltre a essere sprovvisto di patente, era positivo all’alcoltest. I militari lo hanno poi denunciato e hanno provveduto al sequestro del veicolo.

Il video dell’impresa girato da Christian Foraboschi