Sanremo 2017: al fianco di Carlo Conti ci potrà essere Maria De Filippi, e anche Miriam Leone

Ad affiancare Carlo Conti nella conduzione del Festival di Sanremo 2017 ci sarà probabilmente Maria De Filippi – le trattative sono in corso. Per tutte e cinque le serate di febbraio Conti si avvarrà della ‘regina’ di «Amici», che di musica ormai ne ha ascoltata davvero tanta. Accanto ai due mattatori ci sarà anche l’ex Miss Italia Miriam Leone, che aveva rinunciato alla sua partecipazione al Festival della scorsa edizione a causa di impegni cinematografici.

Prima fu Bonolis

Non sarebbe la prima volta che Maria De Filippi sale sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. Lo fece infatti per la setata finale del Festival del 2009 condotto da Paolo Bonolis. Ora, i buoni rapporti che intercorrono tra la De Filippi e Conti pare possano dare buoni frutti. Qualche tempo fa, infatti, fu lo stesso Carlo Conti a essere invitato quale ospite alla versione serale di «Amici», il programma della De Filippi.

L’appuntamento

Se dunque cresce l’attesa per la conferma della partecipazione di Maria De Filippi, quello che è certo sono le date. Il Festival di Sanremo 2017 si terrà dal 7 all’11 febbraio. Cinque serata in ‘prime time’ in cui la musica sarà la protagonista indiscussa. La conferenza stampa, che fugherà qualsiasi dubbio, si terrà mercoledì 11 gennaio. Come accennato, con tutta probabilità Conti e De Filippi saranno affiancati a loro volta da Miriam Leone, che pare si stia preparando a dovere per l’evento: secondo alcune indiscrezioni l’attrice ‘sfilerà’ sul palco dell’Ariston sfoggiando abiti creati apposta da famosi stilisti internazionali – staremo a vedere.