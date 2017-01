Emma Marrone ricorda commossa Pino Daniele

MILANO – Ci sono persone che lasciano vuoti incolmabili, anche per una donna forte come Emma Marrone che ieri, ha voluto ricordare Pino Daniele, scomparso il 4 gennaio del 2015 con un piccolo omaggio su Instagram. Poche parole: «Sei sempre con me… ciao Pinuccio mio! Mi manchi assaje» e la foto di un plettro autografato dal bluesman napoletano.

Un maestro ed un amico

La cantante salentina ha rivelato che tra i primi a credere in lei, dopo la vittoria ad Amici, c’è stato proprio Pino Daniele, maestro ed amico che l'ha sostenuta sin dai suoi esordi. I due hanno duettato ai Wind Music Awards, nel 2012 e da allora qualcosa è cambiato. Il plettro che la Marrone tiene in mano nella foto le è stato regalato proprio dal cantante: un oggetto al quale è molto legata e che in questa circostanza assume un valore ancora più speciale.

Il sostegno dei fan

Tanti i fan che si sono uniti a lei nel ricordo, pubblicando tanti commenti affettuosi: «Che dolce che sei… Beata te che hai avuto la fortuna di conoscerlo… Un bacio a lui che da lassù ci protegge tutti…», scrive una follower, e un’altra aggiunge: «Lui anche se se n’è andato, da lassù ti vede! Stanne certa».