Obiettivi o obbiettivi? Il dubbio di Emma Marrone e le bacchettate di Biagio Antonacci e i fan

I puristi della lingua italiana sono tutti concordi che «obiettivo» si scrive con una sola B. Chi invece propende più per il linguaggio popolare magari preferisce la versione più accessoriata: cioè quella con due B, e dunque «obbiettivo». Che a quanto pare è anche la versione preferita da Emma Marrone che, su Instagram, ha lo ha scritto proprio così parlando dei suoi propositi per il 2017.

Tornare in forma

Il post pubblicato su Instagram dalla «Brown» aveva un solo scopo: quello di evidenziare i buoni propositi per il 2017 di tornare in forma dopo le festività frequentando la palestra. Ma quella doppia B ha scatenato una bagarre che di certo la cantante di «Amici» non si aspettava.

Bacchettate

Il primo ad aver ‘corretto’ la Marrone è stato il collega Biagio Antonacci, il quale l’ha corretta dicendo che ‘obiettivi’ si scrive con una sola B. La stessa cosa hanno fatto molti fan della cantante: «Obiettivo come aggettivo per distinguerlo da obbiettivo sostantivo – scrive uno di questi – che viene usato per far riferimento all’obbiettivo della macchina fotografica». «Al mio paese – scrive un altro – per ‘obbiettivo’ si intende quello della macchina fotografica, mentre ‘obiettivo’ è un’altra cosa. Raggiungere un obiettivo? È scritto giusto».

Ma la polemica, per quel che riguarda Antonacci, finiva lì. Se non fosse che è poi intervenuto Marco Borriello – l’ex cognato ed ex fidanzato di Belen – che le ha suggerito: «Scrivi ‘allenamento’ la prossima volta». Il consiglio però non è andato giù ai fan di Emma che si sono così scagliati prima contro Antonacci e poi contro Borriello.

Echissenefrega?

Potrebbe davvero sembrare una polemica un po’ troppo sopra le righe. Ma, dopo la bagarre scatenata su Instagram, Marco Borriello interviene ancora scrivendole: «Cara ragazza sinceramente a me di come si scrive obiettivi o obbiettivi non me ne può fregar di meno! Le ho inviato un sms dicendo di scrivere semplicemente allenamento in modo da non farsi rompere i co*lioni da gente come te! Ma la pesantezza?? Siete ridicoli».

Basta così

Prima che il tutto degenerasse, Emma Marrone ha pensato bene di chiudere la questione con un post su Instagram in cui vi è uno screenshot di una voce del dizionario Treccani che fa luce sul dubbio della B. Il termine ‘obiettivo’ secondo il dizionario pare si possa utilizzare in entrambi i modi, anche se forse quello con una sola B è più ‘elegante’.