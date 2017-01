Arrivano i saldi. Dagli esperti i consigli per acquisti sicuri e vantaggiosi

Ci siamo, è arrivata la stagione dei saldi invernali, l’appuntamento dopo feste per cogliere le occasioni migliori. Però, se non si sta attenti si possono anche prendere delle cantonate o non fare davvero l’affare che si voleva. Dagli esperti di Altroconsumo tutti i consigli per acquisti sicuri e vantaggiosi

Con qualche lieve differenza tra regione e regione, in tutta Italia sono partiti i saldi e la conseguente corsa all’occasione. Per non fare acquisti con brutte sorprese, ci sono alcune regole fa tenere a mente, vediamole insieme.