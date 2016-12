Per Capodanno chi penserebbe a una tintura per capelli a base di Nutella? Qualcuno l'ha fatto, e i risultati sono sorprendenti. Il video

Nel Salone di bellezza ADED & Samer di Dubai offrono un trattamento speciale a base di Nutella, la crema di nocciole più famosa al mondo. Qui, una modella si è sottoposta a una tintura per capelli preparata proprio con la Nutella e del latte condensato, e il video è stato ripreso dalla blogger Huda Kattan, che lo ha poi condiviso su Instagram.

Una ricetta semplice ma che funziona

Se qualcuno, dopo aver visto il video, vuole cimentarsi nella preparazione della tintura, deve sapere che basta dividere i capelli in tre ciocche principali. Poi si versano sulla ciocca centrale tre cucchiai di Nutella, seguiti da una piccola colata di latte condensato. Dopo di che, si ‘mescola’ il tutto. La piega viene infine realizzata avvalendosi di alcune strisce di carta alluminio. Al termine dell’operazione la modella, i cui capelli erano biondi, ora è divenuta castana.

Capelli brillanti

Certo il nuovo colore non durerà come una vera tintura, ma vuoi mettere quanto è più intrigante e stuzzicante una tintura di questo genere? In più, è di certo più delicata e salutare per i capelli che non le tinture chimiche. La durata, spiega la hair stylist, «Dipende dai capelli e dai tempi di applicazione. Se si vuole un colore chiaro e caramellato, i tempi dovranno essere brevi; se si vuole un colore più scuro dovranno essere necessariamente più lunghi. Colore a parte, la Nutella è un bene non solo per il palato, ma anche per i capelli, rendendoli più brillanti».

Il video