Serena Williams si sposa col fondatore di Reddit

NEW YORK - Tante novità in questo 2016. L'ultimo «sussulto» dell'anno porta la firma di Serena Williams: la 35enne statunitense, detentrice di 22 trofei Slam, ha annunciato le sue nozze con Alexis Ohanian, 33enne newyorkese di Brooklyn, milionario co-fondatore del social network Reddit. E proprio sul suo account Reddit, l'ex regina del tennis mondiale ha postato una sorta di breve poesia: «Sono tornata a casa un po' in ritardo. Qualcuno aveva un pacchetto imballato per me e una carrozza attendeva. Destinazione: Roma. Per scortarmi al punto dove le nostre stelle si sono incontrate per la prima volta. E adesso il cerchio si è chiuso, allo stesso tavolo dove ci siamo conosciuti per caso. Ma questa volta non lo ha fatto per caso, ma per scelta. Si è messo in ginocchio, ha detto quattro parole. Ed io ho detto sì».

Ohanian ha risposto al messaggio scrivendo semplicemente: «E mi hai reso l'uomo più felice del pianeta». Conosciutisi nel 2015, i due sono stati bravi a tenere nascosta la loro relazione: pochissime le foto che li ritraggono insieme, tra cui quella postata proprio da Serena sul suo profilo Instagram qualche tempo fa.