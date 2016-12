La “mamma” di Harry Potter, J.K. Rowling, annuncia l’uscita di due nuovi romanzi

Di Harry Potter si continua a parlare in qualche modo. Dopo la conclusione della saga, si sono visti arrivare altri ‘episodi’ che rimandano al mago più conosciuto al mondo. Tra questi il lavoro teatrale «Harry Potter e l’erede maledetto», che però non è stato scritto dalla Rowling e «Animali fantastici e dove trovarli», il prequel del quale è da poco uscito il film e di cui la Rowling è anche sceneggiatrice.

I nuovi romanzi

La Rowling dopo aver annunciato su Twitter di essere al lavoro su due romanzi è stata subissata di domande. Rispondendo a una di queste ha precisato che uno dei due romanzi uscirà con lo pseudonimo di Robert Galbraith, già utilizzato per i romanzi gialli incentrati sull’investigatore privato Cormoran Strike. Dell’altro romanzo si sa poco, se non che l’autrice non sa ancora se uscirà prima o dopo quello firmato con lo pseudonimo. A un fan, la Rowling ha risposto: «Sto scrivendo due libri, ma non sono sicura su quale dei due uscirà prima. Ti farò sapere appena lo faccio!».

Niente seguito

A chi invece domandava se vi sarà un seguito al romanzo «Animali fantastici e dove trovarli», la ‘mamma’ di Harry Potter ha risposto di no. «No, no, no – ha precisato – Non ci sarà per ora un altro romanzo con Newt Scamandro. Per ora solo il film. Calma».