Quali sono le parole e gli argomenti più cercati nel 2016 su Google Italia? La classifica e il video

Il 2016 è agli sgoccioli. È stato un anno bisestile, da molti considerato ‘funesto’. E, per certi versi, potrebbe in effetti aver confermato la sua brutta nomea, visti gli accadimenti. Non sono infatti mancati eventi drammatici come attentati, avversità meteorologiche, terremoti, lutti più o meno illustri e via discorrendo. Ma, a ben vedere, ogni anno ha le sue gatte da pelare. E così anche gli argomenti e le parole più ricercati su Google un po’ rispecchiano quanto è avvenuto durante i 12 mesi. Vediamo insieme quali sono, secondo quanto riportato dallo stesso Google.

Parole

1: Pokémon Go

2: Olimpiadi Rio 2016

3: Europei 2016

4: Elezioni USA

5: Terremoto

Perché...

1: Si intasa il braciere

2: I gatti hanno paura dei cetrioli

3: Il colpo di stato in Turchia

4: Un neonato piange sempre

5: Un uomo sposato tradisce

Mete delle vacanze

1: Corfù

2: Pantelleria

3: Lecce

4: Tropea

5: Palma de Maiorca

Personaggi

1: David Bowie

2: Donald Trump

3: Bud Spencer

4: Gonzalo Higuain

5: Ezio Bosso

Cosa significa...

1: Idolatria

2: Ad maiora

3: Brexit

4: Trust

5: Scisma

Ricette di cucina

1: Tiramisù

2: Peperonata

3: Zucchine in carpione

4: Pane sardo

5: Panettone gastronomico

Eventi

1: Olimpiadi Rio 2016

2: Europei 2016

3: Elezioni USA

4: Terremoto

5: Sanremo 2016

Come fare...

1: Il gelato al caffè in casa

2: Un massaggio erotico

3: Lo slime

4: I fiori di stoffa

5: Un’assonometria

Biglietti venti e lotterie

1: Lotteria Italia 2016

2: Coldplay

3: Finale Coppa Italia 2016

4: Milan Inter

5: Depeche Mode 2017

Il Video di Google trend