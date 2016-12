Fiducia nei medici: le persone ne hanno la stessa che in Babbo Natale

Ma quanto si fidano le persone dei medici? Poco, tanto, così così? E che dire se a contendere questa fiducia è nientemeno che Babbo Natale, un personaggio che alberga più nell’immaginario che non nella cruda quotidianità. Eppure, proprio il Santa Claus, più che altro simbolo del Natale, è stato oggetto di confronto per un’indagine condotta su quanto appaiono affidabili i medici.

Una sorpresa

I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Ugeskr Laeger, ed evidenziano come le persone si fidino dei medici tanto quanto lo fanno nei confronti di Babbo Natale. Questi risultati, a un primo sguardo non si sa bene come prenderli: se siano un complimento per i medici o per Babbo Natale, o se invece siano un segno che l’affidabilità degli operatori sanitari è un po’ in declino – poiché paragonati a un personaggio di fantasia. E non finisce qui, perché alla fine ne esce meglio proprio Babbo Natale, dato che i partecipanti allo studio hanno definito Babbo Natale oltre che affidabile anche più amichevole.

Il test

Come è stato condotto il test per valutare la percezione di affidabilità nei confronti dei medici e di Babbo Natale da parte dei partecipanti? I ricercatori hanno fatto visionare a 52 soggetti, suddivisi a caso, un filmato in cui una persona ora vestita da Babbo Natale, ora da medico, raccontava una storia. Al termine della visione i partecipanti dovevano esprimere il loro giudizio. Come accennato, sia il medico che Babbo Natale sono stati giudicati affidabili allo stesso modo, ma l’omone vestito di rosso è anche stato sentito come più affettuoso. Questo, secondo gli scienziati, perché il medico in genere «può essere associato con ricordi più gravi e sgradevoli della malattia e della sofferenza».