La fidanzata di Fabio Rovazzi è "Karina"

Fabio Rovazzi, da poco disco d’oro con la sua «Tutto molto interessante», si è fidanzato. E lo annuncia lui stesso: «Sì, sono fidanzato da un mese – racconta al settimanale Vanity Fair – Sono uno che s’impegna nelle storie d’amore. L’ho conosciuta tramite degli amici. Quanto sono stato bravo a non far trapelare nulla dai social?».

Lei è «Karina»

La giovanissima fidanzata di Rovazzi è Karina Bezhenar, modella e attrice. A quanto pare il cantante è intenzionato a seguire le orme dell’amico Fedez, che fa coppia con Chiara Ferragni – blogger italiana, nota anche come «The Blonde Salad». «Fede è un grande amico – spiega Rovazzi –ci divertiamo insieme e lui mi dà consigli utili, anche se da quando sta con la Ferragni lo vedo meno. Essere famosi ha anche i suoi contro».

I contro

Tutto nella vita ha i suoi pro e contro. E anche in quella delle ‘star’ le cose non cambiano. Ma quali sono questi ‘contro’, secondo Rovazzi? Per esempio, «Non posso più portare fuori Marley, il mio cane – racconta il cantante – Ho fan che mi perseguitano, soprattutto ragazze. Il peggio è stato quando una trentina di ragazzi si sono piazzati per un giorno sulla tromba delle scale del mio palazzo: ho chiamato i carabinieri. Urlavano: «Rovazziiii, apri!»». Insomma, un grande successo quello di Fabio Rovazzi, che si può vantare di un’accoppiata che di solito si cita separata: ‘fortuna’ nel lavoro e anche in amore.