Alex Baroni oggi avrebbe 50 anni: il commosso ricordo di Giorgia su Facebook. Il video di “Onde”

Una grande voce, quella di Alex Baroni. Nasce come corista per poi essere acclamato come voce solista a Sanremo, con il favore di pubblico e critica. Una «voce eccezionale», come l’ha definita Giorgia che lo ricorda commossa su Facebook. Oggi avrebbe 50 anni il cantante, se non fosse stato per quel tragico incidente stradale che ha stroncato la sua vita il 19 marzo 2002.

Una corsa veloce

Quella di Alex è stata una corsa veloce verso il successo, quella stessa velocità che ha spezzato carriera e vita allo stesso tempo in un solo istante. A ora, a dodici anni dal tragico incidente, Giorgia lo ricorda con uno struggente post su Facebook. Accanto a una suggestiva foto in bianco e nero di Alex sorridente, scrive: «Non mi è mai stato facile parlarne, mai lo sarà, come non è facile scegliere una foto, e richiamare alla memoria sempre vigile sentimenti momenti e assenza, ma nel giorno del suo compleanno trovo giusto ricordare col suo pubblico che mai dimentica Alex Baroni, l’artista che è stato e la sua voce eccezionale e per sempre unica».

Corista e voce solista

In un oceano di ‘nuove voci’, sfornate ogni giorno dai ‘Talent’ più improbabili è difficile discernere e soprattutto trovare cantanti di qualità. Ogni tanto qualcuno ce la fa, e dimostra di essere un ‘vero’ cantante, tutti gli altri sono meteore – e non potrebbe essere altrimenti. Alex Baroni era diverso. Come ricordò anche Claudio Cecchetto: «Per cantare a Sanremo bisogna essere bravi, ma per cantare tra i coristi di Sanremo bisogna essere bravissimi», e Alex lo era.

Per anni Alex ha fatto la gavetta tra le fila dei cori: arricchiva le canzoni di Eros Ramazzotti, di Rossana Casale e altri artisti. Poi arrivò la ‘promozione’ e divenne parte del coro del Festival di Sanremo. Ma Alex era destinato ad altro, e le sue doti vocali non tardarono a farlo notare anche dai produttori. Trai successi di Alex Baroni ricordiamo «Sei tu o lei», «Onde», «La distanza di un amore» e tanti altri.

Il video di "Onde"