Per un Natale 100% vegano c'è il menu Lav dello "chef" Manuel Marcuccio

Manuel Marcuccio, blogger e autore dei ricettari «UnoCookbook» e «Uno CookBook Fuori Orario» di EIFIS Editore, per cui dirige la collana di cucina ‘Veggie & Vegan’, ha preparato quattro ricette natalizie vegane al 100%. Scoprile nel video a fondo pagina.

Sempre di più veg

Pare siano sempre più le persone che scelgono di seguire un’alimentazione vegana, ovvero priva del tutto di alimenti di origine animale. Questa scelta, che può essere dettata dal non voler recare danno agli animali, spesso è seguita anche perché si ritiene essere più sana che non quella onnivora o vegetariana.

Un Natale Buono per tutti e con tutti. Il menù

Il menù vegano proposto sa Manuel Marcuccio è composto da 4 ricette saporite e colorate, tutte vegane: Torta di cavoli, Tortelloni di lenticchie all’olio e pepe, Scaloppine di Seitan ai funghi, Torta con frangipane e mirtilli. Scarica QUI le ricette.

La Situation Comedy

«I vegani a tavola sono sempre più numerosi e consapevoli dell’impatto delle scelte alimentari – si legge nella nota della LAV – Per cercare di abbattere i pregiudizi, la LAV propone la nuova situation comedy dei Vegan Chronicles dal titolo «Vegan Christmas», ideata per raccontare con ironia e arguzia, la difficoltà di far accettare la propria scelta alimentare Veg – benefica per gli animali, per la salute e per l’ambiente – anche tra amici e parenti, in particolare nelle occasioni conviviali di festa.