Nati sotto il segno dei… viaggi. I consigli delle stelle, segno per segno, per il proprio 2017 all’insegna di benessere e relax

Stiamo per inaugurare un nuovo anno, fatto come sempre di speranze che tutto vada meglio di quanto magari non lo è nell’anno che ci lasciamo alle spalle. Ecco dunque un 2017 pieno di aspettative, anche sul fronte dei viaggi o dei momenti che si vorrebbe (e si dovrebbe) potersi ritagliare per ricaricare le pile spesso esaurite prima del tempo. Scopriamo insieme cosa consigliano le stelle selezionando tra le tante proposte quelle che si adattano al nostro segno zodiacale.

Ariete

Il 2017 secondo gli astri sarà un anno impegnativo per l’Ariete, soprattutto sul fronte del lavoro. Per superare questo grande stress, che preoccuperà non poco anche il vostro partner, dovrete - una volta tanto - imparare a rilassarvi. Ciò di cui avrete assoluto bisogno la prossima estate sarà il relax a due. Meta perfetta è, per esempio, l’Hotel Aquadulci di Chia (CA) nel sud della Sardegna. Il quattro stelle dista pochi passi dalla splendida spiaggia bianca di Su Giudeu, da raggiungere attraversando un’oasi punteggiata dai fenicotteri rosa. L’hotel che si fonde nel paesaggio mediterraneo vanta una piscina all’aperto, un ottimo ristorante dove assaggiare le eccellenze del territorio e trattamenti benessere da godersi in un gazebo di bambù immerso nel grande giardino tra piante di ulivi e buganvillea. Prezzi a partire da 75 euro per persona al giorno in camera Classic con trattamento di mezza pensione (Tel. 070 9230555, www.aquadulci.com).

Relax all'Aquadulci (© Aquadulci)

Toro

Nel 2017 i nati sotto il segno del Toro saranno presissimi sul fronte del lavoro: difficile quindi non farsi abbattere dallo stress. L’oroscopo però suggerisce di mantenere la calma fino alla seconda metà dell’anno, quando arriverà il vostro momento. E allora iniziate l’anno ‘andandoci piano’ con Slow Drive! L’azienda leader nel settore del noleggio libero senza conducente d’auto d’epoca, propone viaggi speciali on the road a bordo di una fiammante spider. Con la guida ‘slow’ ci si rilassa, si ha il tempo di gustare la vita lasciandosi emozionare da paesaggi da sogno tra antichi borghi, placide colline e città d’arte. Le sedi di Padenghe sul Garda (BS), Verona, Padova, Bergamo e Torino offrono un parco macchine d’eccezione. Il prezzo per una giornata è a partire da 200 euro (iva inclusa), compresi assicurazione e assistenza, guantini da guida in pelle e occhiali da sole anni ‘60, mappe e itinerari, decalogo dello slow driver e scheda descrittiva del veicolo (Tel. 030 9907712, Cell. 338 9785124, www.slowdrive.it).

Slow Drive (© Slow Drive)

Gemelli

Con il 2017, cari Gemelli, sono in arrivo nuove speranze e nuovi progetti. Pertanto smettetela di essere monotoni e rendete la vostra vita più frizzante, dicono le stelle. Energia e atteggiamento positivo non mancheranno, cercate dunque di divertirvi e fatelo subito con un’avventura in notturna sulla neve. Nel Nightpark sulla pista Obereggen in Val d’Ega (BZ) – che già solo per la posizione al centro delle Dolomiti ha un fascino speciale – ci sono 1.780 metri di piste che le sere di martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 19.00 alle ore 22.00, rimangono aperte per chi è mosso dall’irrefrenabile desiderio di mostrare i propri trick sulla Jibline, illuminata tramite luce a grande fascio luminoso. Ci sono anche alcuni ‘jib-ostacoli’, accessibili anche durante il giorno, che garantiscono a professionisti e principianti un elevato grado di adrenalina. (Tel. 0471 619500, www.valdega.com).

Val D'Ega (© Val D'Ega)

Cancro

Finalmente un po’ di serenità nella vita amorosa dei Cancro dopo i tumulti dello scorso anno. I pianeti facilitano la vita sentimentale e una situazione affettiva stabile. Questo è il momento ideale per concretizzare i vostri sogni e renderli reali, come una vacanza appassionata in un hotel deluxe tra cene a lume di candela e massaggi di coppia con la vostra dolce metà. L’Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Marebbe (BZ), per esempio dedica agli innamorati il pacchetto ‘Cioccolato e panna’ con un massaggio di coppia rilassante al cioccolato amaro fuso in olio pregiato, un peeling al caffè per due, un impacco alla mousse di cioccolato bianco da godersi insieme, un romantico momento di relax sul letto matrimoniale ad acqua e un bagno alla panna nella grande vasca panoramica (2 ore e mezzo, 235 euro). Prezzi per il soggiorno a partire da 152 euro per persona al giorno con trattamento di pensione 3/4. (Tel. 0474 501036, www.myexcelsior.com).

L'Excelsior (© Excelsior)

Leone

Ai Leoni annoiati dalla vita amorosa, alla ricerca di qualcosa di nuovo, le stelle consigliano di riaccendere la passione sorprendendo il proprio partner. Pensata proprio per chi sogna in coppia, ‘Dreams & Delights’ è la lussuosa proposta del 5 stelle Lido Palace di Riva del Garda (TN) con un soggiorno di 2 notti in Premier Double Room che si presenta in un allestimento romantico, con petali di rosa all’arrivo, prima colazione a buffet o, a scelta, servita direttamente in camera, per un dolce e romantico risveglio e l’uso esclusivo, per 140 minuti, della ‘Private Suite of Sultan’, area della CXI SPA inebriata da spezie e profumi d’Oriente. L’esotico idromassaggio a lume di candela stimola i sensi, l’esfoliazione orientale per il corpo rivitalizza la pelle, il calore secco del bagno romano privato rilassa la muscolatura e il massaggio di coppia personalizzato conclude un viaggio senza tempo. Dulcis in fundo, una cena a lume di candela, con menu degustazione di cinque portate e selezione di vini della riserva del sommelier al ristorante Re della Busa. Un’esperienza nel lusso e nel piacere da vivere in due, a partire da 1.210 euro per camera (Tel. 0464 021899, www.lido-palace.it).

Relax al Lido Palace (© Lido Palace)

Vergine

Cara Vergine, buone notizie per il tuo 2017. Vivrai un periodo pieno di cambiamenti positivi e anche la salute ne gioverà, malgrado alcuni occasionali problemi dovuti allo stress. Per evitare l’insorgenza di nervosismi (caratteristica tipica del tuo segno) e stanchezza cronica, meglio prendersi una pausa di relax e benessere. Meta ideale è per esempio il Garberhof di Malles (BZ) il più grande Hamam hotel d’Italia dove eliminare tossine e tensioni e rigenerarsi tra trattamenti di benessere, ottima cucina e il panorama rasserenante della Val Venosta. Con i ‘Relax Days’ potrai concederti 4 pernottamenti con un ingresso Hamam (tra rituali di purificazione e massaggi, con area umida di vapore alle erbe e bagni, zona coccole e zona secca, per purificare il corpo e la mente, sino al relax più completo) e un buono da 30 euro da spendere nel centro benessere a partire da 432 euro per persona in camera doppia Traditional con trattamento di mezza pensione e l’utilizzo del centro benessere di 1.500 mq con piscina coperta panoramica, saune, bagno turco e docce emozionali, giardino wellness di 6mila mq con percorso Kneipp. (Tel. 0473 831 399, www.garberhof.com).

Una veduta del Gaberhof (© Gaberhof)

Bilancia

Nel 2017 voi del segno della Bilancia sarete più sicuri, al riparo dallo stress e vi sentirete liberi di dedicare gran parte del vostro tempo alla famiglia. Ecco allora quello che fa al caso vostro: Italy Family Hotels, il consorzio italiano specializzato in vacanze per famiglie, che conta oltre 100 hotel su tutto il territorio nazionale. Dal mare alla montagna, dal relax all’avventura, tutte le strutture del gruppo mettono al primo posto i bambini per assicurare loro e ai genitori una vacanza perfetta. Le strutture vengono classificate in BINO (mascotte ufficiale che sta per ‘bambino’), che affiancano le tradizionali stelle e forniscono informazioni specifiche sui servizi, così ogni famiglia può scegliere la vacanza migliore che vada incontro alle proprie esigenze. Si va dai 3 BINO che assicurano, per esempio, assistenza pediatrica, lavanderia, letti con spondine, culle, menu speciali, intrattenimento per almeno 4 ore al giorno ai 5 BINO per vacanze full comfort: dall’intrattenimento 7 giorni su 7, ai massaggi e ai trattamenti benessere per i piccoli ospiti, dal ‘family hour’, aperitivo per tutta la famiglia, allo spazio giochi attrezzato e sicuro. (Tel. 0541 394851, www.italyfamilyhotels.it).

Divertimento all'Italy Family Hotel (© Italy family hotel)

Scorpione

L’oroscopo del 2017 prevede per lo Scorpione un anno molto attivo, pieno di avventure ed esperienze preziose. Quest’anno potrete puntare a progressi nel lavoro, allo sviluppo della personalità e ad alcune idee che vi renderanno più maturi. Essendo il segno dominato dall’elemento acqua, per trovare il giusto equilibrio è perfetta la proposta delle Terme della Salvarola, sulle colline di Modena. Il rituale si compone di un massaggio per il corpo e uno per il viso a base di sale rosa dell’Himalaya, il sale marino più puro che si conosca, che conta ben 84 sali minerali e oligoelementi. Il ‘Salt Massage’ è un massaggio per il corpo effettuato con pietre calde di sale dell’Himalaya e olio in cui vengono disciolti i cristalli di salgemma, per un effetto di rilassamento e di benessere generale (40 minuti). Il trattamento viso viene eseguito con prodotti scelti in base al tipo di pelle e arricchito da un massaggio con olio di karité con piccole pietre di sale himalayano, che donano nuova energia all’epidermide (40 minuti). La proposta ‘Rituale Himalayano’ comprende 1 pernottamento in camera doppia Classic con prima colazione a buffet, i 2 massaggi e 2 percorsi benessere alla SPA termale Balnea: 5 piscine termali a varie temperature con idromassaggio e giochi d’acqua, sauna, bagno di vapore con aromi, luci colorate, zona relax e palestra cardio-fitness. Prezzo di 216 euro per persona. (Tel. 0536 871788, www.termesalvarola.it/balnea).

Le Terme di Salvarola (© Terme Salvarola)

Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario supereranno le difficoltà (nate lo scorso anno) grazie alla forza di volontà e alla fiducia in se stessi. Avranno una buona capacità di resistere alle circostanze avverse, troveranno anche il tempo di immergersi in nuovi progetti e di iscrivervi a corsi per imparare a utilizzare al meglio le loro abilità. E allora perché non mettersi subito all’opera? All’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (PR) lo chef Massimo Spigaroli propone per tutto l’anno corsi per diventare chef provetti. Nell’orto ‘a metro zero’ che circonda il relais lo chef stellato ne svela tutti i segreti: dalla preparazione del terreno fino alla raccolta, per imparare a coltivare, cucinare e conservare gli ortaggi. Da marzo a ottobre 2017, attraverso 4 appuntamenti della durata di 3 ore, si riscopre il lavoro manuale a contatto con la terra – che aiuta ad aumentare la resistenza allo stress, a controllare gli stati d’ansia, a regolarizzare la pressione sanguigna e il battito cardiaco e a diminuire l’irritabilità – e ci si porta a casa una cassetta con le primizie della produzione dell’Antica Corte Pallavicina (60 euro per persona, minimo 4 partecipanti). Sempre per tutto l’anno, su prenotazione, è possibile imparare tutto quello che c’è da sapere su: ‘Le Carni’, ‘La Legatura’, ‘Le Conserve’ e ‘La Pasta’ (Tel. 0524 936539, www.acpallavicina.com/relais).

Lezioni di cucina al Pallavicina (© Pallavicina)

Capricorno

L’amore sarà al primo posto nella vostra lista delle priorità del nuovo anno. Voi del Capricorno dovrete soltanto concedere il giusto tempo al vostro partner. Concentratevi su pensieri positivi e godetevi la vostra vita amorosa: vivere l’emozione di una fiaba non è un desiderio impossibile. Lo sanno bene i romantici che si immergono nelle atmosfere sognanti del Castello di Petroia – autentico maniero medievale sulla vecchia strada tra Gubbio e Perugia. Nella torre, con mastio originale del XII secolo, è custodita una preziosa suite. Ma tra le 13 camere, ce ne sono alcune in cui rilassarsi in grandi vasche idromassaggio circolari alla luce soffusa di candele profumate, sorseggiando Prosecco sul sottofondo di musica classica. Intorno, i 300 ettari di bosco, piante di olivo, pascoli di Chianine e 10 km di sentieri, invitano a intime passeggiate a piedi o cavalcando nobili cavalli frisoni. E prima di deliziarsi con la cucina dello Chef stellato Walter Passeri nell’antica Sala degli Accomandugi, si possono ammirare le luci del tramonto sul paesaggio umbro, sorseggiando un drink o un calice di vino selezionato tra le migliori bottiglie dell’Umbria. La proposta un ‘Castello di Coccole’ che comprende una notte con colazione nel piano nobile del maniero, Prosecco, cioccolatini artigianali fatti in castello e candeline a bordo vasca in camera, a partire da 169 euro a camera per 2 persone. Tanti anche gli esclusivi servizi extra in camera, tra cui un massaggio di coppia. (Tel. 075 920287, www.petroia.it).

Piacere per due al Castello di Petroia (© Castello di Petroia)

Acquario

I nati sotto il segno governato da Urano, possono essere molto sensibili e ragionatori. Le stelle dicono che l’oroscopo dell’Acquario del 2017 non sarà affatto facile. Sfruttate quindi la forza del vostro elemento: l’aria, e volate! A 3mila metri di altitudine, si può provare l’emozione di sorvolare le Dolomiti dell’area vacanze Alpe di Siusi (Seiser Alm/Südtirol). Le linee inconfondibili del massiccio dello Sciliar, i paesi immersi in scenari naturali incantati, da vivere sugli sci o attraverso escursioni, si aprono a uno sguardo privilegiato. Si parte dal Monte Bullaccia – molto amato per la sua perfetta corrente ascensionale calda – dove il tandem team accompagna chi vuole sperimentare il volo sulle cime per poi tornare planando a Castelrotto. Il volo dura circa 20 minuti e il prezzo è a partire da 100 euro. (Tel. 0471 709600, www.seiseralm.it).

Una veduta dell'Alpe di Siusi (© Seiseralm)

Pesci

Grazie all’influsso di Nettuno voi Pesci eccellete per la natura empatica e sensibile. Le vostre previsioni per l’anno nuovo vi spingono a trarre vantaggio dalle vostre capacità non solo nelle relazioni, ma soprattutto nel lavoro, perché vi attendono cambiamenti importanti. Dal punto di vista della salute, condurrete una vita sana e regolare, ma potreste avere alcuni problemi legati alla pelle. Concedetevi allora un soggiorno al Kristiania Leading Nature & Wellness Resort di Cogolo di Pejo (TN). Il suo innovativo centro benessere è un vero e proprio luogo di rigenerazione, dove trovare trattamenti insoliti e speciali. Da provare i prodotti della speciale linea cosmetica Acquaviva, che sfrutta le potenzialità e le proprietà delle erbe e delle piante del Trentino, unite a oli vegetali e fitoderivati. Il miele e il suo potere idratante e lenitivo diventano elisir di bellezza per pelli disidratate, spente e opache; i mirtilli e i lamponi curano gli inestetismi delle pelli più sensibili e delicate, mentre a tonificare, ammorbidire e ristrutturare il tessuto cutaneo, ci pensano i prodotti all’olio di Argan. Molto efficaci anche i prodotti a base di staminali della mela, che vantano capacità rassodanti, anti-age e rigeneranti e a base di bava di lumaca che riescono in modo sorprendente a ricostruire la pelle, oppure con il nuovo trattamento viso Oxigenion si possono eliminare gli inestetismi. Prezzi per il soggiorno a partire da 80 euro per persona al giorno con trattamento di mezza pensione (Tel. 0463 754157, www.hotelkristiania.it).